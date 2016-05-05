Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
DonchianChannelsCloud - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2087
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Канал Дончиана с фоновой заливкой внутренности канала.
Рис.1. Индикатор DonchianChannelsCloud
ColorXTRIX_Histogram
Индикатор TRIX, представленный в виде цветной гистограммы, с возможностью замены алгоритма усредненияXTRIX
Индикатор TRIX с возможностью замены алгоритма усреднения
DonchianChannelsCloud_Digit_Grid
Индикатор Канал Дончиана с фоновой заливкой внутренности канала в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток с возможностью округлять уровни канала на требуемое количество порядков и ценовая сетка с этими круглыми значениями.XDPOCandle
Индикатор XDPO в свечном виде.