喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
PChannel3 指标在输入参数中有时间帧选项:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
此指标需要 PChannel3.mq5 指标文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
图例.1. PChannel3_HTF
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15206
