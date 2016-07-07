指标 PChannel 在输入参数中有时间帧选项。

正则表达式提供了一种正式的语言来快速灵活地处理问题。每个正则表达式都是一个模式（面具），为此，正则表达式引擎试图寻找匹配的源文本。一个模式由一个或多个字符文字，操作符或架构组成。