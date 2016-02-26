CodeBaseSecciones
BB_OsMA_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1030
Ranking:
(16)
Publicado:
Actualizado:
BB_OsMA.mq5 (9.03 KB) ver
bb_osma_htf.mq5 (10.53 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Indicador BB_OsMA con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador BB_OsMA.mq5.

Fig. 1. Indicador BB_OsMA_HTF

Fig. 1. Indicador BB_OsMA_HTF

