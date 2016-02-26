Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
BB_OsMA_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1030
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador BB_OsMA con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador BB_OsMA.mq5.
Fig. 1. Indicador BB_OsMA_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14867
Indicador ForexLine con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.XMA_BBx7_Cloud_HTF
Indicador XMA_BBx7_Cloud con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
Tres canales de Bollinger construidos sobre una media móvil, con representación de los últimos valores en forma de marcas de precio.Notches_HTF
Indicador Notches con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.