CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

BB_OsMA_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1118
Avaliação:
(16)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador BB_OsMA com a opção de seleção do período disponível em parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período gráfico do indicator (período)

O indicador requer o arquivo do indicador BB_OsMA.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador BB_OsMA_HTF

Fig.1. O indicador BB_OsMA_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14867

ForexLine_HTF ForexLine_HTF

O indicador ForexLine com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.

XMA_BBx7_Cloud_HTF XMA_BBx7_Cloud_HTF

O indicador XMA_BBx7_Cloud com a opção de seleção do tempo gráfico nos parâmetros de entrada.

XMA_BBx7 XMA_BBx7

Três canais de Bandas de Bollinger com base em uma média móvel, com a exibição dos últimos valores como rótulos de preços.

Notches_HTF Notches_HTF

O indicador Notches com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.