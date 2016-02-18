Индикатор XMA_BBx7_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Индикатор ForexLine с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Три канала Боллинджера, построенные на одном скользящем среднем, с отображением последних значений в виде ценовых меток.

Индикатор Notches с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.