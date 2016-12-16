Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
BB_OsMA_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Der BB_OsMA Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Der Indikator benötigt die BB_OsMA.mq5 Indikator Datei. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.
Abb.1. Der BB_OsMA_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14867
