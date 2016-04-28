代码库部分
Nikolay Kositsin
在输入参数中含有时段选择选项的BB_OsMA指标:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指标图表周期 (时段)

本指标需要 BB_OsMA.mq5 指标文件，把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。

图1. BB_OsMA_HTF 指标

图1. BB_OsMA_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14867

