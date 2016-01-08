無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
LinearMomentum_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 784
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
インディケータ LinearMomentumは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // インディケータのチャートの期間（時間軸）
インディケータの動作には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータLinearMomentum.mq5がある必要があります。
図1. インディケータ LinearMomentum_HTF
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14342
PA_Oscillator_HTF
インディケータ PA_Oscillatorは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。TradeStateは、時間に応じたエキスパートアドバイザの取引モードのスイッチャーです。
クラスは時間によって、エキスパートアドバイザの取引を制限します。任意の時間帯数を設定すること、また特定の曜日での取引を許可することで、柔軟な設定の可能性を有しています。
Exp_PA_Oscillator
インディケータPA_Oscillatorのシグナルをベースに構築された取引システムです。Exp_i-GAP
インディケータi-GAPのシグナルをベースに構築された取引システムです。