LinearMomentum_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

インディケータ LinearMomentumは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// インディケータのチャートの期間（時間軸）

インディケータの動作には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータLinearMomentum.mq5がある必要があります。

図1. インディケータ LinearMomentum_HTF

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14342

