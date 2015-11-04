请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
ColorZerolagHLR_HTF - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 967
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
指标 ColorZerolagHLR 在输入参数中有时间帧选项:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
此指标需要 ColorZerolagHLR.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
图例.1. ColorZerolagHLR_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13795
ColorZerolagHLR
此为 HighestLowestRange 标准振荡器的变种, 计算基于五条 HighestLowestRange 指标。Exp_HullTrendOSMA
此 Exp_HullTrendOSMA EA 基于 HullTrendOSMA 直方条的方向反转。
Exp_ColorZerolagHLR
当 ColorZerolagHLR 指标的云改变其颜色时，Exp_ColorZerolagHLR EA 入场。Exp_i-AMMA
此 Exp_i-AMMA EA 基于 i-AMMA 均线的方向反转。