Chaikin_3HTF - indicador para MetaTrader 5
Visualizaciones:
- 993
Ranking:
-
Publicado:
Actualizado:
Tres indicadores Chaikin Oscillator de tres marcos temporales diferentes se muestran en un mismo gráfico.
Fig. 1. Indicador Chaikin_3HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13768
