Chaikin_3HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Drei Indikatoren Chaikin Oscillator mit drei verschiedenen Timeframes werden auf einem Chart dargestellt.
in Abb.1. Der Indikator Chaikin_3HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13768
