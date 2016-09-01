CodeBaseKategorien
Chaikin_3HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
849
Rating:
(13)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Drei Indikatoren Chaikin Oscillator mit drei verschiedenen Timeframes werden auf einem Chart dargestellt.

in Abb.1. Der Indikator Chaikin_3HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13768

i-SpectrAnalysis_BullsPower i-SpectrAnalysis_BullsPower

Der Indikator ist ein Beispiel der Glättung der vorübergehenden Reihe des Indikators Bulls Power mittels der Filtrierung des höherwertigen Harmonics.

i-SpectrAnalysis_BearsPower i-SpectrAnalysis_BearsPower

Der Indikator ist ein Beispiel der Glättung der vorübergehenden Reihe des Indikators Bears Power mittels der Filtrierung des höherwertigen Harmonics.

i-VaR95_HTF i-VaR95_HTF

Der Indikator i-VaR95 mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

i_Trend_HTF i_Trend_HTF

Der Indikator i_Trend mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.