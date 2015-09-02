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i-SpectrAnalysis_Chaikin - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
klot
Индикатор является примером сглаживания временного ряда индикатора Chaikin Oscillator путем фильтрации гармоник большего порядка.
Данный подход можно применять для сглаживания показаний любых индикаторов. Основное преимущество метода — практическое отсутствие задержки.
Входные параметры индикатора:
input uint fast_ma_period=3; // Быстрый период input uint slow_ma_period=10; // Медленный период input ENUM_MA_METHOD ma_method=MODE_LWMA; // Тип сглаживания input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; // Объем input uint N = 7; // Длина ряда input uint SS = 20; // Коэффициент сглаживания input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах
где:
- N — задает длину ряда (степень двойки);
- SS — коэффициент сглаживания в получившемся спектре обнуляет частоты свыше установленного значения. SS не может быть больше, чем 2^N. При SS = 2^N полностью повторяется ряд Chaikin Oscillator.
Для работы индикатора требуется библиотека https://www.mql5.com/ru/code/7000.
Рис.1. Индикатор i-SpectrAnalysis_Chaikin
Индикатор является примером сглаживания временного ряда индикатора скользящего среднего путем фильтрации гармоник большего порядка.i-SpectrAnalysis_DeMarker
Индикатор является примером сглаживания временного ряда индикатора DeMarker путем фильтрации гармоник большего порядка.
Индикатор является примером сглаживания временного ряда индикатора Larry Williams' Percent Range путем фильтрации гармоник большего порядка.Force_3HTF
Три индикатора Force Index с трех различных таймфреймов отображаются на одном графике.