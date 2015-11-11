CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

i-SpectrAnalysis_Momentum - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
798
Ranking:
(15)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
dt_fft.mqh (28.84 KB) ver
i-spectranalysis_momentum.mq5 (5.51 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

klot

El indicador es un ejemplo de la suavización de la serie temporal del indicador Momentum mediante el filtrado de un armónico de gran orden.

Este enfoque se puede aplicar para la suavización de las lecturas de cualquier indicador. La principal ventaja del método es que prácticamente carece de retardo.

Parámetros de entrada del indicador:

input int   MomentumPeriod=14;
input ENUM_APPLIED_PRICE   MomentumPrice=PRICE_MEDIAN;
input uint N = 7;   // Longitud de la serie
input uint SS = 20; // Coeficiente de suavización
input int Shift=0;  // Desplazamiento del indicador en horizontal en barras

donde:

  • N — establece la longitud de la serie (potencia de dos);
  • SS — coeficiente de suavización en el espectro obtenido, pone a cero las frecuencias del valor establecido más arriba. SS no puede ser mayor que 2^N. Con SS = 2^N se repite al completo la serie Momentum.

Para trabajar con el indicador, se necesita la biblioteca https://www.mql5.com/es/code/7000.

Fig. 1. Indicador i-SpectrAnalysis_Momentum

Fig. 1. Indicador i-SpectrAnalysis_Momentum

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13737

Exp_i-KlPrice Exp_i-KlPrice

El experto Exp_i-KlPrice está construido sobre la base de la ruptura por parte del histograma i-KlPrice de los niveles de sobrecompra y sobreventa.

Exp_i-BandsPrice Exp_i-BandsPrice

El experto Exp_i-BandsPrice está construido sobre la base de la ruptura por parte del histograma i-BandsPrice de los niveles de sobrecompra y sobreventa.

i-SpectrAnalysis_TriX i-SpectrAnalysis_TriX

El indicador es un ejemplo de la suavización de la serie temporal del indicador TriX mediante el filtrado de un armónico de gran orden.

i-SpectrAnalysis_MA i-SpectrAnalysis_MA

El indicador es un ejemplo de la suavización de la serie temporal del indicador de media móvil mediante el filtrado de un armónico de gran orden.