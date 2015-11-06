Real autor:

klot

Este indicador é um exemplo de suavização das timeseries pela filtragem dos harmônicos de ordem elevada do indicador Momentum.

Você pode usar essa abordagem para suavizar a saída de qualquer indicador. A principal vantagem deste método é que ele tem praticamente latência zero.

Parâmetros de entrada do indicador:

input int MomentumPeriod= 14 ; input ENUM_APPLIED_PRICE MomentumPrice= PRICE_MEDIAN ; input uint N = 7 ; input uint SS = 20 ; input int Shift= 0 ;

Onde:

N - define o comprimento da série (potência de dois);

SS - coeficiente de suavização no espectro resultante que zera as frequências superiores do valor definido. SS não pode ser maior do que 2^N. Se SS = 2^N, as séries Momentum são repetidas.

Este indicador requer a seguinte biblioteca: https://www.mql5.com/pt/code/7000.

Fig.1. O indicador i-SpectrAnalysis_Momentum