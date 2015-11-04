代码库部分
指标

i-SpectrAnalysis_Momentum - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
1057
(15)
真实作者:

klot

此指标是动量指标时间序列平滑处理的一个例子, 即对高阶谐波进行滤波。

您可以使用此方法对任何指标的输出进行平滑处理。这种方法的主要优点是几乎零延迟。

指标输入参数:

input int   MomentumPeriod=14;
input ENUM_APPLIED_PRICE   MomentumPrice=PRICE_MEDIAN;
input uint N = 7;   // 序列长度
input uint SS = 20; // 平滑系数
input int Shift=0;  // 水平偏移柱线数

此处:

  • N — 设置序列长度 (二的指数);
  • SS — 结果频谱超过所设频率值时的平滑系数。SS 不能大于 2^N。如果 SS = 2^N, 则动量序列是重复的。

此指标需要以下程序库: https://www.mql5.com/zh/code/7000

图例.1. i-SpectrAnalysis_Momentum 指标

图例.1. i-SpectrAnalysis_Momentum 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13737

