i-SpectrAnalysis_TriX - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
klot
El indicador es un ejemplo de la suavización de la serie temporal del indicador TriX mediante el filtrado de un armónico de gran orden.
Este enfoque se puede aplicar para la suavización de las lecturas de cualquier indicador. La principal ventaja del método es que prácticamente carece de retardo.
Parámetros de entrada del indicador:
input int TriXPeriod=14; input ENUM_APPLIED_PRICE TriXPrice=PRICE_MEDIAN; input uint N = 7; // Longitud de la serie input uint SS = 20; // Coeficiente de suavización input int Shift=0; // Desplazamiento del indicador en horizontal en barras
donde:
- N — establece la longitud de la serie (potencia de dos);
- SS — coeficiente de suavización en el espectro obtenido, pone a cero las frecuencias del valor establecido más arriba. SS no puede ser mayor que 2^N. Con SS = 2^N se repite al completo la serie TriX.
Para trabajar con el indicador, se necesita la biblioteca https://www.mql5.com/es/code/7000.
Fig. 1. Indicador i-SpectrAnalysis_TriX
