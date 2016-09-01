Der echte Autor:

klot

Der Indikator ist ein Beispiel der Glättung der vorübergehenden Reihe des Indikators Momentum mittels der Filtrierung des höherwertigen Harmonics.

Die vorliegende Vorgehensweise kann man für die Glättung der Angaben beliebiger Indikatoren verwenden. Der Hauptvorteil der Methode — die praktische Abwesenheit des Verzuges.

Eingabeparameter des Indikators:

input int MomentumPeriod= 14 ; input ENUM_APPLIED_PRICE MomentumPrice= PRICE_MEDIAN ; input uint N = 7 ; input uint SS = 20 ; input int Shift= 0 ;

in der:

N — gibt die Länge der Reihe (die Stufe der Zwei) ein;

SS — Der Koeffizient der Glättung, der im ergebenden Spektrum die Frequenzen über des bestimmten Wertes auf 0 setzt. SS kann nicht größer als 2^N sein. Bei SS = 2^N wird die Reihe Momentum vollständig wiederholt.

Für die Arbeit des Indikators wird die Bibliothek https://www.mql5.com/ru/code/7000 gefordert.

in Abb.1. Der Indikator i-SpectrAnalysis_Momentum