i-BB-Width - indicador para MetaTrader 5
- 1322
Autor real:
Igor V. Kim aka KimIV.
Descripcion:
Anchura de las Bandas de Bollinger. Uno de sus métodos de aplicación fue descrito en la revista FOREX №123 (julio de 2006) en la página 47.
Parámetro de entrada del indicador:
//+-----------------------------------------+
//| Parámetro de entrada del indicator |
//+-----------------------------------------+
input uint bands_period=20; //profundidad suavizada
input double deviation=2.0; //desviación
input ENUM_APPLIED_PRICE applied_price=PRICE_CLOSE; //tipo de precio del asa
input int Shift=0; //desplazamiento horizontal del indicador en barras
i-BB-Width
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y publicado el 30.05.2007.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/990
