i-BB-Width - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1322
Ranking:
(17)
Publicado:
Actualizado:
i-bb-width.mq5 (5.93 KB) ver
Autor real:

Igor V. Kim aka KimIV.

Descripcion:

Anchura de las Bandas de Bollinger. Uno de sus métodos de aplicación fue descrito en la revista FOREX №123 (julio de 2006) en la página 47.

Parámetro de entrada del indicador:

//+-----------------------------------------+
//| Parámetro de entrada del indicator      |
//+-----------------------------------------+
input uint bands_period=20; //profundidad suavizada                    
input double deviation=2.0; //desviación
input ENUM_APPLIED_PRICE  applied_price=PRICE_CLOSE; //tipo de precio del asa
input int Shift=0; //desplazamiento horizontal del indicador en barras

i-BB-Width

i-BB-Width 

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y publicado el 30.05.2007. 

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/990

