指标 FX5_SelfAdjustingWPR 在输入参数中有时间帧选项:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

此指标需要 FX5_SelfAdjustingWPR.mq5 指标文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例.1. FX5_SelfAdjustingWPR_HTF 指标