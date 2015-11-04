请观看如何免费下载自动交易
FX5_SelfAdjustingWPR - MetaTrader 5脚本
真实作者:
FX5
带有超买/超卖区域边界的 WPR 振荡器所形成的布林带。
指标输入参数:
input uint Length=12; // WPR 周期 input double BandsDeviation=2.0; // 背离 input bool MA_Method=true; // 使用平滑布林带 input int Shift=0; // 水平偏移柱线数
图例.1. FX5_SelfAdjustingWPR 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13681
