Индикатор FX5_SelfAdjustingRVI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Осциллятор MFI с границами перекупленности/перепроданности в виде полос Боллинджера.

Советник ищет отрицательный спред и торгует на нем.

Индикатор FX5_SelfAdjustingWPR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.