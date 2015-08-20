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FX5_SelfAdjustingWPR - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
FX5
Осциллятор WPR с границами перекупленности/перепроданности в виде полос Боллинджера.
Входные параметры индикатора:
input uint Length=12; // Период WPR input double BandsDeviation=2.0; // Девиация input bool MA_Method=true; // Использовать сглаживание для Боллинджера input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах
Рис.1. Индикатор FX5_SelfAdjustingWPR
FX5_SelfAdjustingMFI
Осциллятор MFI с границами перекупленности/перепроданности в виде полос Боллинджера.FX5_SelfAdjustingRVI_HTF
Индикатор FX5_SelfAdjustingRVI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Negative Spread
Советник ищет отрицательный спред и торгует на нем.FX5_SelfAdjustingWPR_HTF
Индикатор FX5_SelfAdjustingWPR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.