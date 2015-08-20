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Индикаторы

FX5_SelfAdjustingWPR - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2385
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

FX5

Осциллятор WPR с границами перекупленности/перепроданности в виде полос Боллинджера.

Входные параметры индикатора:

input uint Length=12; // Период WPR
input double BandsDeviation=2.0; // Девиация
input bool MA_Method=true; // Использовать сглаживание для Боллинджера
input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах

Рис.1. Индикатор FX5_SelfAdjustingWPR

Рис.1. Индикатор FX5_SelfAdjustingWPR

FX5_SelfAdjustingMFI FX5_SelfAdjustingMFI

Осциллятор MFI с границами перекупленности/перепроданности в виде полос Боллинджера.

FX5_SelfAdjustingRVI_HTF FX5_SelfAdjustingRVI_HTF

Индикатор FX5_SelfAdjustingRVI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Negative Spread Negative Spread

Советник ищет отрицательный спред и торгует на нем.

FX5_SelfAdjustingWPR_HTF FX5_SelfAdjustingWPR_HTF

Индикатор FX5_SelfAdjustingWPR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.