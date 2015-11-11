CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

FX5_SelfAdjustingRSI_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
851
Ranking:
(15)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador FX5_SelfAdjustingRSI con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador FX5_SelfAdjustingRSI.mq5.

Fig. 1. Indicador FX5_SelfAdjustingRSI_HTF

Fig. 1. Indicador FX5_SelfAdjustingRSI_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13664

JSON Serialization and Deserialization (native MQL) JSON Serialization and Deserialization (native MQL)

Serialización y deserialización del protocolo JSON. Código portado de la biblioteca de alta velocidad С++.

ForecastOscilator_HTF ForecastOscilator_HTF

Indicador ForecastOscilator con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

FX5_SelfAdjustingCCI FX5_SelfAdjustingCCI

Oscilador CCI con límites de sobrecompra/sobreventa en forma de bandas de Bollinger.

FX5_SelfAdjustingMomentum FX5_SelfAdjustingMomentum

Oscilador Momentum con límites de sobrecompra/sobreventa en forma de bandas de Bollinger.