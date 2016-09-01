CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

FX5_SelfAdjustingRSI_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
795
Rating:
(15)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator FX5_SelfAdjustingRSI mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Die Periode des Indikatorscharts  (Timeframe)

Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator FX5_SelfAdjustingRSI.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator FX5_SelfAdjustingRSI_HTF

in Abb.1. Der Indikator FX5_SelfAdjustingRSI_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13664

JSON Serialization and Deserialization (native MQL) JSON Serialization and Deserialization (native MQL)

Serialization und Deserialization des JSON Protokolls. Der portable code mit der superschnellen Bibliothek С++.

ForecastOscilator_HTF ForecastOscilator_HTF

Der Indikator ForecastOscilator mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

FX5_SelfAdjustingCCI FX5_SelfAdjustingCCI

Der Oszillator CCI mit Bereichen Übergekauft/Überverkauft als Bollinger-Bänder.

FX5_SelfAdjustingMomentum FX5_SelfAdjustingMomentum

Der Oszillator Momentum mit Bereichen Übergekauft/Überverkauft als Bollinger-Bänder.