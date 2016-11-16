コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

FX5_SelfAdjustingRSI_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

パブリッシュ済み:
アップデート済み:
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むFX5_SelfAdjustingRSI指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標は FX5_SelfAdjustingRSI.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。


図1　FX5_SelfAdjustingRSI_HTF指標

図1　FX5_SelfAdjustingRSI_HTF指標

