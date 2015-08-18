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FX5_SelfAdjustingRSI_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор FX5_SelfAdjustingRSI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора FX5_SelfAdjustingRSI.mq5.
Рис.1. Индикатор FX5_SelfAdjustingRSI_HTF
FX5_SelfAdjustingMomentum
Осциллятор Momentum с границами перекупленности/перепроданности в виде полос Боллинджера.FX5_SelfAdjustingCCI
Осциллятор CCI с границами перекупленности/перепроданности в виде полос Боллинджера.
JSON Serialization and Deserialization (native MQL)
Сериализация и десериализация JSON протокола. Портированный код со скоростной библиотеки С++.FX5_SelfAdjustingRVI
Осциллятор RVI с границами перекупленности/перепроданности в виде полос Боллинджера.