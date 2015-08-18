Осциллятор CCI с границами перекупленности/перепроданности в виде полос Боллинджера.

Осциллятор Momentum с границами перекупленности/перепроданности в виде полос Боллинджера.

Сериализация и десериализация JSON протокола. Портированный код со скоростной библиотеки С++.

Осциллятор RVI с границами перекупленности/перепроданности в виде полос Боллинджера.