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Trend_Catcher - эксперт для MetaTrader 4
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Советник ищет тренд по трем скользящим средним (период 200, 50, 25 или другие по желанию пользователя) и открывает сделки с использованием индикатора Parabolic SAR. В советнике присутствует мартингейл, расчет лота осуществляется в процентах от депозита в зависимости от стоп-лосса.
В новую версию добавлена возможность 1) выбирать дни для торговли, 2) открывать ордера по перевернутому сигналу, 3) отключать закрытие ордера по встречному сигналу.
Вход в рынок
Покупка: если текущая цена выше точки индикатора Parabolic SAR на текущей свече, цена закрытия предыдущий свечи ниже предыдущей точки индикатора Parabolic SAR, то есть происходит смена показаний индикатора, если быстрая МА выше первой медленной МА, если текущая цена выше второй быстрой МА с другим периодом, то открывается ордер на покупку.
Продажа: если текущая цена ниже точки индикатора Parabolic SAR на текущей свече, цена закрытия предыдущий свечи выше предыдущей точки индикатора Parabolic SAR, то есть происходит смена показаний индикатора, если быстрая МА ниже первой медленной МА, если текущая цена ниже второй быстрой МА с другим периодом, то открывается ордер на продажу.
Советник закрывает ордера при противоположном сигнале.
Если Auto_SL = true, то стоп-лосс рассчитывается автоматически и выставляется на точке индикатора Parabolic SAR. Можно применять коэффициент SL_koef, на который умножается расстояние в пунктах между местом открытия ордера и точкой индикатора Parabolic SAR. Пример: если от места выставления ордера до точки индикатора Parabolic SAR 20 пунктов, а SL_koef=2, то ордер будет выставлен со стоп-лоссом 40 пунктов, если SL_koef=0.5, то ордер будет выставлен со стоп-лоссом в 10 пунктов и т.д.
Если Auto_SL = false, то стоп-лосс будет фиксированным и равным параметру SL в пунктах.
Если Auto_TP = true, то тейк-профит рассчитывается автоматически от стоп-лосса и умножается на TP_koef. Пример: если TP_koef=2, то это означает, что тейк профит будет в два раза больше расчетного стоп-лосса.
Если Auto_TP = false, то тейк-профит будет фиксированным и равным TP в пунктах.
Настройки лота и мартингейла
Лот ордеров рассчитывается по проценту от депозита, исходя из параметра Risk и стоп-лосса. Пример: баланс счета составляет 1000 долларов, стоп-лосс 100 пунктов, при Risk = 1 (1 процент от депозита) мы можем потерять 10 единиц валюты, соответственно, лот будет 0.01, при Risk=10 лот составит 0.1.
Если Martin = true и последняя сделка закрыта с убытком, то риск следующей сделки будет увеличен в Koef раз.
Если Martin = false, то советник будет рассчитывать лот по проценту от текущего баланса счета.
Безубыток и трейлинг-стоп
Если позиция выходит в профит на Profit_Level пунктов, то SL_Plus пунктов в профит будет выставлен стоп-лосс.
Если позиция выходит в профит на Profit_Level2 пунктов, на расстоянии TrailingStop2 пунктов стоп-лосс будет тянуться за ценой.
Советник основан на индикаторе Williams Percent Range. Продает в зоне перекупленности и покупает в зоне перепроданности. К нему прикручен трал и таймер работы.Советник на основе 2-х линий Moving Average
Для торговли используются показания индикатора Moving Average.
Индикатор отмечает на графике пин-бары по заданным параметрам.Fuzzy - библиотека для работы с нечеткой логикой
Библиотека FuzzyNet для создания нечетких моделей была написана на C#. При переводе на MQL4 в библиотеку добавлены 8 функций принадлежности и 4 метода дефаззификации для систем типа Мамдани.