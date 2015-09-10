CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

FineTuningMA_StDev - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
938
Ranking:
(19)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador FineTuningMA con indicación adicional de intensidad de tendencia mediante puntos de color, en base a un algoritmo de desviación estándar.

Si la desviación estándar del indicador FineTuningMA se encuentra en el diapasón entre los valores de los parámetros dK1 y dk2, entonces aparecerá un pequeño punto de color en la media móvil, con el color correspondiente a la dirección de la tendencia actual.

input double dK1=1.5;  // Coeficiente 1 para el filtro cuadrático
input double dK2=2.5;  // Coeficiente 2 para el filtro cuadrático

Si el valor de la desviación estándar se muestra superior al valor del parámetro de entrada dk2, entonces el tamaño del punto de color se hace mayor. De esta forma, se obtiene la indicación de la fuerza de la tendencia con tres niveles de intensidad:

  1. Débil - no hay puntos de color;
  2. Medio - puntos de color pequeños;
  3. Fuerte - puntos de color grandes.

Fig. 1. Indicador FineTuningMA_StDev

Fig. 1. Indicador FineTuningMA_StDev

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13633

FisherTransform_HTF FisherTransform_HTF

Indicador FisherTransform con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

FisherRVI_HTF FisherRVI_HTF

Indicador FisherRVI con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Exp_Force_DiverSign Exp_Force_DiverSign

El experto Exp_Force_DiverSign está construido en base a las señales del indicador de señal de semáforo Force_DiverSign.

Exp_ForecastOscilator Exp_ForecastOscilator

El experto Exp_ForecastOscilator está construido en base a las señales del indicador de señal de semáforo ForecastOscilator.