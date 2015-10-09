请观看如何免费下载自动交易
FineTuningMA_StDev - MetaTrader 5脚本
指标 FineTuningMA 拥有附加的基于标准方差算法的彩色点趋势强度指示。
如果 FineTuningMA 的标准方差处于 dK1 和 dK2 输入参数值之间, 则一个小彩色点出现在均线上。它的颜色与当前趋势方向对应。
input double dK1=1.5; // 平方律滤波系数 1 input double dK2=2.5; // 平方律滤波系数 2
如果标准方差高于 dK2 输入参数值, 则彩色点的尺寸放大。因此, 我们得到 3 级趋势强度指示。
- 弱 — 无点;
- 中 — 小彩点;
- 强 — 大彩点。
图例.1. FineTuningMA_StDev 指标
FisherTransform_HTF
指标 FisherTransform 在输入参数中有时间帧选项。FisherRVI_HTF
指标 FisherRVI 在输入参数中有时间帧选项。
Exp_Force_DiverSign
这款 Exp_Force_DiverSign EA 基于 Force_DiverSign 信号量指标生成的信号。Exp_ForecastOscilator
这款 Exp_ForecastOscilator EA 基于 ForecastOscilator 信号量指标生成的信号。