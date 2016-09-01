und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
FineTuningMA_StDev - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 682
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator FineTuningMA mit zusätzlicher Indikation der Trendkraft durch farbiger Punkte aufgrund des Algorithmus der standarten Abweichung.
Wenn die standarte Abweichung des Indikators FineTuningMA im Bereich zwischen der Werte der Parameter dK1 und dk2, dann entsteht auf dem gleitenden Mittelwert ein kleiner farbiger Punkt mit einer Farbe, die der aktuellen Trendsrichtung entspricht.
input double dK1=1.5; // Koeffizient 1 für den quadratischen Filter input double dK2=2.5; // Koeffizient 2 für den quadratischen Filter
Wenn der Wert der standardmäßigen Abweichung mehr als Wert des Eingangsparameters dk2 wird, so wird der farbige Punkt größer. So wird die Indikation der Trendskraft mit drei Niveaus der Kraft erhalten:
- Schwach — gibt es keine farbige Punkte;
- Mittler — die kleinen farbigen Punkte;
- Stark — die großen farbigen Punkte.
in Abb.1. Der Indikator FineTuningMA_StDev
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13633
Der Indikator FisherTransform mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.FisherRVI_HTF
Der Indikator FisherRVI mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.
Der Experte Exp_Force_DiverSign wurde aufgrund der Signalen des semaphoren Signal-Indikators Force_DiverSign gebaut.Exp_ForecastOscilator
Der Experte Exp_ForecastOscilator wurde aufgrund der Signalen des semaphoren Signal-Indikators ForecastOscilator gebaut.