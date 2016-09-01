CodeBaseKategorien
FineTuningMA_StDev - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Der Indikator FineTuningMA mit zusätzlicher Indikation der Trendkraft durch farbiger Punkte aufgrund des Algorithmus der standarten Abweichung.

Wenn die standarte Abweichung des Indikators FineTuningMA im Bereich zwischen der Werte der Parameter dK1 und dk2, dann entsteht auf dem gleitenden Mittelwert ein kleiner farbiger Punkt mit einer Farbe, die der aktuellen Trendsrichtung entspricht.

input double dK1=1.5;  // Koeffizient 1 für den quadratischen Filter
input double dK2=2.5;  // Koeffizient 2 für den quadratischen Filter

Wenn der Wert der standardmäßigen Abweichung mehr als Wert des Eingangsparameters dk2 wird, so wird der farbige Punkt größer. So wird die Indikation der Trendskraft mit drei Niveaus der Kraft erhalten:

  1. Schwach — gibt es keine farbige Punkte;
  2. Mittler — die kleinen farbigen Punkte;
  3. Stark — die großen farbigen Punkte.

in Abb.1. Der Indikator FineTuningMA_StDev

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13633

FisherTransform_HTF FisherTransform_HTF

Der Indikator FisherTransform mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

FisherRVI_HTF FisherRVI_HTF

Der Indikator FisherRVI mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

Exp_Force_DiverSign Exp_Force_DiverSign

Der Experte Exp_Force_DiverSign wurde aufgrund der Signalen des semaphoren Signal-Indikators Force_DiverSign gebaut.

Exp_ForecastOscilator Exp_ForecastOscilator

Der Experte Exp_ForecastOscilator wurde aufgrund der Signalen des semaphoren Signal-Indikators ForecastOscilator gebaut.