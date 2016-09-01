Der Indikator FineTuningMA mit zusätzlicher Indikation der Trendkraft durch farbiger Punkte aufgrund des Algorithmus der standarten Abweichung.

Wenn die standarte Abweichung des Indikators FineTuningMA im Bereich zwischen der Werte der Parameter dK1 und dk2, dann entsteht auf dem gleitenden Mittelwert ein kleiner farbiger Punkt mit einer Farbe, die der aktuellen Trendsrichtung entspricht.

input double dK1= 1.5 ; input double dK2= 2.5 ;

Wenn der Wert der standardmäßigen Abweichung mehr als Wert des Eingangsparameters dk2 wird, so wird der farbige Punkt größer. So wird die Indikation der Trendskraft mit drei Niveaus der Kraft erhalten:

Schwach — gibt es keine farbige Punkte; Mittler — die kleinen farbigen Punkte; Stark — die großen farbigen Punkte.

in Abb.1. Der Indikator FineTuningMA_StDev