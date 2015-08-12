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FineTuningMA_StDev - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор FineTuningMA с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.
Если стандартное отклонение индикатора FineTuningMA находится в диапазоне между значениями параметров dK1 и dk2, то на скользящей средней появляется маленькая цветная точка с цветом, соответствующим направлению действующего тренда.
input double dK1=1.5; // Коэффициент 1 для квадратичного фильтра input double dK2=2.5; // Коэффициент 2 для квадратичного фильтра
Если значение стандартного отклонения становится больше значения входного параметра dk2, то цветная точка становится больше размером. Таким образом, получается индикация силы тренда с тремя уровнями силы:
- слабый — нет цветных точек;
- средний — маленькие цветные точки;
- сильный — большие цветные точки.
Рис.1. Индикатор FineTuningMA_StDev
Индикатор FisherTransform с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.FisherRVI_HTF
Индикатор FisherRVI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Эксперт Exp_Force_DiverSign построен на основе сигналов семафорного сигнального индикатора Force_DiverSign.Exp_ForecastOscilator
Эксперт Exp_ForecastOscilator построен на основе сигналов семафорного сигнального индикатора ForecastOscilator.