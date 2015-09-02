CodeBaseSeções
FineTuningMA_StDev - indicador para MetaTrader 5

O indicador de força FineTuningMA com indicação de tendência adicional usando pontos coloridos baseados no algoritmo de desvio padrão.

Se o desvio padrão do indicador FineTuningMA está entre os valores dos parâmetros DK1 e DK2, em seguida, um pequeno ponto de cor aparece na média móvel. A sua cor corresponde à direção de tendência em vigor.

input double dK1=1.5;  // Coeficiente de filtro da lei quadrática 1
input double dK2=2.5;  // Coeficiente de filtro de lei quadrática 2

Se o desvio padrão se torna mais elevado do que o valor do parâmetro de entrada DK2, então ocorre o aumento do tamanho do ponto. Assim, ficamos com 3 níveis para indicação da força de tendência.

  1. fraco - sem pontos;
  2. médio - pequenos pontos coloridos;
  3. forte — grandes pontos coloridos.

Fig.1. O indicador FineTuningMA_StDev

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13633

