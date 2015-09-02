Participe de nossa página de fãs
FineTuningMA_StDev - indicador para MetaTrader 5
1814
O indicador de força FineTuningMA com indicação de tendência adicional usando pontos coloridos baseados no algoritmo de desvio padrão.
Se o desvio padrão do indicador FineTuningMA está entre os valores dos parâmetros DK1 e DK2, em seguida, um pequeno ponto de cor aparece na média móvel. A sua cor corresponde à direção de tendência em vigor.
input double dK1=1.5; // Coeficiente de filtro da lei quadrática 1 input double dK2=2.5; // Coeficiente de filtro de lei quadrática 2
Se o desvio padrão se torna mais elevado do que o valor do parâmetro de entrada DK2, então ocorre o aumento do tamanho do ponto. Assim, ficamos com 3 níveis para indicação da força de tendência.
- fraco - sem pontos;
- médio - pequenos pontos coloridos;
- forte — grandes pontos coloridos.
Fig.1. O indicador FineTuningMA_StDev
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13633
