O indicador de força FineTuningMA com indicação de tendência adicional usando pontos coloridos baseados no algoritmo de desvio padrão.

Se o desvio padrão do indicador FineTuningMA está entre os valores dos parâmetros DK1 e DK2, em seguida, um pequeno ponto de cor aparece na média móvel. A sua cor corresponde à direção de tendência em vigor.

input double dK1= 1.5 ; input double dK2= 2.5 ;

Se o desvio padrão se torna mais elevado do que o valor do parâmetro de entrada DK2, então ocorre o aumento do tamanho do ponto. Assim, ficamos com 3 níveis para indicação da força de tendência.

fraco - sem pontos; médio - pequenos pontos coloridos; forte — grandes pontos coloridos.

Fig.1. O indicador FineTuningMA_StDev