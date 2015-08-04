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Exp_EMA-Crossover_Signal - эксперт для MetaTrader 5
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Эксперт Exp_EMA-Crossover_Signal построен на основе сигналов семафорного сигнального индикатора EMA-Crossover_Signal.
Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара в случае, если появился новый ромб индикатора соответствующего цвета.
Для работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора EMA-Crossover_Signal.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис.1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2014 год на USDJPY H6:
Рис.2. График результатов тестирования
Индикатор EF_distance с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.DSSBressert_HTF
Индикатор DSSBressert с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Эксперт Exp_EMA_Prediction построен на основе сигналов семафорного сигнального индикатора EMA_Prediction.EMAAngle_HTF
Индикатор EMAAngle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.