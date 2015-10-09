代码库部分
指标

DigVariation_HTF - MetaTrader 5脚本

digvariation.mq5 (22.35 KB) 预览
digvariation_htf.mq5 (8.67 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) 预览
指标 DigVariation 在输入参数中有时间帧选项。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指标图表周期 (时间帧)

此指标需要 DigVariation.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例.1. DigVariation_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13550

DEMA_RLH_HTF DEMA_RLH_HTF

指标 DEMA_RLH 在输入参数中有时间帧选项。

Din_fibo_Nex_HTF Din_fibo_Nex_HTF

指标 Din_fibo_Nex 在输入参数中有时间帧选项。

Exp_DigVariation Exp_DigVariation

此 Exp_DigVariation EA 基于 DigVariation 非归一化振荡器的方向反转。

水平网格线 水平网格线

在当前图表上创建水平网格线, 以便进行价格行为分析