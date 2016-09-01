CodeBaseKategorien
Indikatoren

DigVariation_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
677
Rating:
(15)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
digvariation.mq5 (22.35 KB) ansehen
digvariation_htf.mq5 (8.67 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
Der Indikator DigVariation mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Die Periode des Indikatorscharts  (Timeframe)

Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator DigVariation.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator DigVariation_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13550

