DEMA_RLH_HTF - indicador para MetaTrader 5
Indicador DEMA_RLH con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators debe existir el indicador DEMA_RLH.mq5.
Fig. 1. Indicador DEMA_RLH_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13549
Indicador Din_fibo_Nex con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.Exp_DiNapoliStochastic
El experto Exp_DiNapoliStochastic está construido en base a las señales del oscilador DiNapoliStochastic.
Indicador DigVariation con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.Exp_DigVariation
El experto Exp_DigVariation está construido sobre la base del cambio de dirección del movimiento del oscilador DigVariation.