DEMA_RLH_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
762
Ranking:
(16)
Publicado:
Actualizado:
dema_rlh.mq5 (9.7 KB) ver
dema_rlh_htf.mq5 (12.35 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Indicador DEMA_RLH con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators debe existir el indicador DEMA_RLH.mq5.

Fig. 1. Indicador DEMA_RLH_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13549

