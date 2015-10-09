代码库部分
colorx2ma_osc.mq5 (12.3 KB) 预览
colorx2ma_osc_htf.mq5 (10.04 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

指标 ColorX2MA_Osc 在输入参数中有时间帧选项。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指标图表周期 (时间帧)

此指标需要 ColorX2MA_Osc.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例.1. ColorX2MA_Osc_HTF 指标

图例.1. ColorX2MA_Osc_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13511

