El experto Exp_ColorMaRsi-Trigger está construido en base al cambio o la aparición del color del indicador de señal de semáforo ColorMaRsi-Trigger. La señal de ejecución de operaciones se forma en el momento del cierre de una barra, si ha tenido lugar un cambio de color del indicador, o si en la barra anterior no había color y en la actual sí.

Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador ColorMaRsi-Trigger.ex5 esté en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.

Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.

Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.

Fig.1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultados de la simulación en el año 2014 en USDJPY H4:

Fig.2. Gráfico de resultados de simulación