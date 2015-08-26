CodeBaseSecciones
Exp_ColorMaRsi-Trigger - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
792
(17)
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) ver
colormarsi-trigger.mq5 (7.13 KB) ver
exp_colormarsi-trigger.mq5 (6.72 KB) ver
El experto Exp_ColorMaRsi-Trigger está construido en base al cambio o la aparición del color del indicador de señal de semáforo ColorMaRsi-Trigger. La señal de ejecución de operaciones se forma en el momento del cierre de una barra, si ha tenido lugar un cambio de color del indicador, o si en la barra anterior no había color y en la actual sí.

Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador ColorMaRsi-Trigger.ex5 esté en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.

Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.

Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.

Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultados de la simulación en el año 2014 en USDJPY H4:

Fig.2. Gráfico de resultados de simulación

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13381

ColorMaRsi-Trigger_HTF ColorMaRsi-Trigger_HTF

Indicador ColorMaRsi-Trigger con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

ColorMomentum_AMA_HTF ColorMomentum_AMA_HTF

Indicador ColorMomentum_AMA con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

ColorSchaffTrendCycle_HTF ColorSchaffTrendCycle_HTF

Indicador ColorSchaffTrendCycle con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

ColorStdDev_HTF ColorStdDev_HTF

Indicador ColorStdDev con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.