Exp_ColorMaRsi-Trigger - Asesor Experto para MetaTrader 5
El experto Exp_ColorMaRsi-Trigger está construido en base al cambio o la aparición del color del indicador de señal de semáforo ColorMaRsi-Trigger. La señal de ejecución de operaciones se forma en el momento del cierre de una barra, si ha tenido lugar un cambio de color del indicador, o si en la barra anterior no había color y en la actual sí.
Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador ColorMaRsi-Trigger.ex5 esté en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.
Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.
Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.
Fig.1. Ejemplos de operaciones en el gráfico
Resultados de la simulación en el año 2014 en USDJPY H4:
Fig.2. Gráfico de resultados de simulación
Indicador ColorMaRsi-Trigger con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.ColorMomentum_AMA_HTF
Indicador ColorMomentum_AMA con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
Indicador ColorSchaffTrendCycle con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.ColorStdDev_HTF
Indicador ColorStdDev con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.