CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Exp_ColorMaRsi-Trigger - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1056
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
colormarsi-trigger.mq5 (7.13 KB) visualização
\MQL5\Experts\
exp_colormarsi-trigger.mq5 (6.72 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O Expert Advisor Exp_ColorMaRsi-Trigger se baseia em sinais desencadeados pelas cores do indicador de sinal do semáforo ColorMaRsi-Trigger. O sinal é formado quando uma barra é fechada, caso o indicador mudar a sua cor, ou se a cor aparecer na barra atual.

Este Expert Advisor requer o arquivo do indicador compilado ColorMaRsi-Trigger.ex5 para executar. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de uma posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negócio.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig.1. Exemplos de negociação no gráfico

Fig.1. Exemplos de negociação no gráfico

Resultado de teste para 2014 no USDJPY H4:

Fig.2. Gráfico de resultados do teste

Fig.2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13381

ColorMaRsi-Trigger_HTF ColorMaRsi-Trigger_HTF

O indicador ColorMaRsi-Trigger com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.

ColorMomentum_AMA_HTF ColorMomentum_AMA_HTF

O indicador ColorMomentum_AMA com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.

ColorSchaffTrendCycle_HTF ColorSchaffTrendCycle_HTF

O indicador ColorSchaffTrendCycle com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.

ColorStdDev_HTF ColorStdDev_HTF

O indicador ColorStdDev com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.