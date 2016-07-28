Der Exp_ColorMaRsi-Trigger Expert Advisor basiert auf den Signalen, die von den Farben des ColorMaRsi-Trigger Signal Indikators ausgelöst werden. Das Signal wird gebildet, wenn ein Balken schließt und sich die Farbe des Indikators ändert oder wenn die Farbe am aktuellen Balkens erschienen ist.

Der Expert Advisor braucht die compilierte Indikatordatei ColorMaRsi-Trigger.ex5. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Sie können weitere Varianten der Bibliothek unter folgendem Link herunterladen: Handels Algorithmen.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb.1. Trade Beispiele am Chart

Testergebnisse für 2014 für USDJPY H4:

Abb.2. Chart mit Testergebnissen