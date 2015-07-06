Ставь лайки и следи за новостями
Exp_ColorMaRsi-Trigger - эксперт для MetaTrader 5
- 1875
Эксперт Exp_ColorMaRsi-Trigger построен на основе изменения или появления цвета семафорного сигнального индикатора ColorMaRsi-Trigger. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета индикатора, или если на предыдущем баре цвет отсутствовал, а на текущем баре возник.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorMaRsi-Trigger.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис.1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2014 год на USDJPY H4:
Рис.2. График результатов тестирования
Индикатор ColorMaRsi-Trigger с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ColorMomentum_AMA_HTF
Индикатор ColorMomentum_AMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Индикатор ColorSchaffTrendCycle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ColorStdDev_HTF
Индикатор ColorStdDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.