Exp_ColorMaRsi-Trigger - эксперт для MetaTrader 5

\MQL5\Experts\
exp_colormarsi-trigger.mq5 (6.72 KB) просмотр
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
colormarsi-trigger.mq5 (7.13 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
Эксперт Exp_ColorMaRsi-Trigger построен на основе изменения или появления цвета семафорного сигнального индикатора ColorMaRsi-Trigger. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета индикатора, или если на предыдущем баре цвет отсутствовал, а на текущем баре возник.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorMaRsi-Trigger.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис.1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2014 год на USDJPY H4:

Рис.2. График результатов тестирования

ColorMaRsi-Trigger_HTF ColorMaRsi-Trigger_HTF

Индикатор ColorMaRsi-Trigger с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ColorMomentum_AMA_HTF ColorMomentum_AMA_HTF

Индикатор ColorMomentum_AMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ColorSchaffTrendCycle_HTF ColorSchaffTrendCycle_HTF

Индикатор ColorSchaffTrendCycle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ColorStdDev_HTF ColorStdDev_HTF

Индикатор ColorStdDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.