ポケットに対して
エキスパート

Exp_ColorMaRsi-Trigger - MetaTrader 5のためのエキスパート

\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
colormarsi-trigger.mq5 (7.13 KB) ビュー
\MQL5\Experts\
exp_colormarsi-trigger.mq5 (6.72 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
Exp_ColorMaRsi-Triggerエキスパートアドバイザー はColorMaRsi-Trigger セマフォシグナル指標によって生成されたシグナルに基づいています。シグナルは、指標が色を変更するか現在のバーに色が現れた場合にはバーが閉じるときに形成されます。

このエキスパートアドバイザーは実行のためにコンパイルされたColorMaRsi-Trigger.ex5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

TradeAlgorithms.mqhライブラリファイルは ノンゼロスプレッドを提供するブローカーでエキスパートアドバイザーを使用し決済逆指値と決済指値を設定して ポジションを開くことを可能にすることにご注意ください。以下のリンクではライブラリのより多くのバリアントをダウンロードすることができます： 取引アルゴリズム

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。


図1　チャート上の約定の例

図1　チャート上の約定の例

H4での2014のUSDJPYのテスト結果：

図2　テスト結果チャート

図2　テスト結果チャート

