CCICloud_HTF - индикатор для MetaTrader 5
1524
-
Индикатор CCICloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора CCICloud.mq5.
Рис.1. Индикатор CCICloud_HTF
Donchian_Fibo_Clouds_HTF
Индикатор Donchian_Fibo_Clouds с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.KC_Cloud_HTF
Индикатор KC_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
CCIBands_HTF
Индикатор CCIBands с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.RSICloud
Индикатор, выполненный в виде облака, огибающие которого представляют значения осциллятора RSI, рассчитанные от High и Low ценового ряда.