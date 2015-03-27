CodeBaseРазделы
Force_DiverSign - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Реальный автор:

olegok83

Семафорный сигнальный индикатор с использованием дивергенции между двумя осцилляторами Force Index на экстремумах с последних пяти баров.

Формирование сигналов происходит при наличии дивергенций между двумя осцилляторами (быстрым (fast) и медленным (slow)) и соответствующей свечной комбинации:

Рис.1. Алгоритм формирования сигналов

Рис.2. Индикатор Force_DiverSign

