Exp_TSI_CCI - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Эксперт Exp_TSI_CCI построен на основе сигналов осциллятора TSI_CCI.

Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара в случае, если произошло изменение цвета облака индикатора.

Для работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора TSI_CCI.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2013 год на USDJPY H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

Exp_TSI_MACD Exp_TSI_MACD

Эксперт Exp_CronexRSI построен на основе сигналов осциллятора TSI_MACD.

Exp_HullTrend Exp_HullTrend

Эксперт Exp_HullTrend построен на основе сигналов трендового индикатора HullTrend.

Exp_wlxBWWiseMan-2 Exp_wlxBWWiseMan-2

Эксперт Exp_wlxBWWiseMan-2 построен с использованием семафорного сигнального индикатора wlxBWWiseMan-2.

AMA_STL_HTF AMA_STL_HTF

Индикатор AMA_STL с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.