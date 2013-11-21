Реабилитируя МА(Moving Average) Контрольные точки по LWMA.

Плюсы советника: уверенно идет в плюс, минимум раз в две недели снимаем прибыль, не сливает с 2000 по 2013. Прибыльность по годам от 70 до 150% (что для меня вполне). Минусы: минус один - просадка.