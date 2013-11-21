CodeBaseРазделы
Индикаторы

a_day - индикатор для MetaTrader 4

Alexey Konygin
11887
(16)
Отображает линии максимума, минимума предыдущего дня и линию цены открытия сегодняшнего дня.

В настройках можно поменять цвета параметров "up" и "dn" для изображения дневной свечи.

