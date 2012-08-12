Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
maximus_vX lite - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5914
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Решил-таки выложить на общее обсуждение основы максимуса, а именно – определение и работу консолидаций. Ценовая консолидация на графике образуется, когда рынок длительное время не может двинуться в каком-либо определенном направлении. Максимус отслеживает такие консолидации в прошлом, обозначает их на графике и в дальнейшем открывает сделки при пробитии границ этих консолидаций. Две зеленые черты сверху – консолидация бая, две красные черты снизу – консолидация селла. Белые черты – место определения консолидации. Если белых черт не видно, значит консолидация определилась по разворотным точкам (на евро-долларе это может быть 1.2500, 1.2600, 1.2700 и т.д.). Все просто.
Параметры. Как и в предыдущих версиях советника (следы в профиле), параметры исключительно те, которые требуются для работы:
- extern int delay_open – задержка открытия сделки после последней торговой операции (1 – 15 мин., 2 – 30 мин. и т.д.);
- extern int distance – расстояние от консолидации, после которого открывается сделка;
- extern int period – период, после которого консолидации определяются заново (часов);
- extern int range – минимальный диапазон между нижней и верхней консолидациями;
- extern int risk – участвует в определении лота, чем больше значение тем меньше лот;
- extern int stop_loss – стоплосс, изменять не рекомендуется;
- extern int trail – трейлин-стоп, как правило значения те же что и для минимального диапазона.
Ограничения. Предложенный код:
- работает только на демо-счете и только с евро-долларом
- опирается на глобальные переменные, которые нужно удалять перед началом сессии
- не включает ряд функций, которые требуются для завершения логики советника (автоматический расчет и компенсация возможного убытка, определение пиков по стандартному отклонению, автоматическая оптимизация для подбора новых торговых параметров, доливка, сделка «против шерсти», звуки и вывод ошибок)
- не исключает ошибок, посему даже с изменениями крайне не рекомендуется для запуска на реальных счетах
- подходит только для 5-значного депозита
Как работать. Новички форекса, лобовая атака – сразу нет. Ни один советник не выдерживает работу в течение года с одними и теми же параметрами. Ну, может и выдерживает, только денех что кот наплакал. Поэтому принцип работы сохраняется тот же, что описывался в других советниках по максимусу (следы в профиле). Вкратце еще раз. Оптимизация 1-1,5 тыс. вариантов на периоде 1-2 недели, выбор наиболее подходящих параметров и торговля с ними в течение следующей недели. График – часовой евро-доллар, при этом все расчеты ведутся по 15-минутному таймфрейму.
Задача. Обсудить предложенный принцип торговли от консолидаций. Хотелось бы услышать любые предложения в отношении усовершенствования консолидаций. Например, ниже приводится рисунок, на котором: 1) это консолидация где-то в нижней части долгосрочного тренда вверх и 2) это консолидация завершившегося тренда вниз. Это – разные консолидации. Возможно, есть смысл заложить в логику советника типизацию консолидаций и, например, открывать разные лоты по разным консолидациям. Просьба высказываться!
Еще. Писать в личку нет смысла, любое обсуждение только в ветке. Просить добавить работу с 4-значным депозитом, другими инструментами, без глобальных переменных, объяснить еще раз что такое консолидация и т.д. … я зевать начну.
Библиотека построения сетевых стратегий.TradingBoxing
Ещё один советник, на тему упрощения ручной торговли.
Индикатор отображает бары с любых пар, в текущем окне.iK_TF - TrendFinder
Вход в рынок по патерну (комбинация свечей), предшествующему тренду.