Решил-таки выложить на общее обсуждение основы максимуса, а именно – определение и работу консолидаций. Ценовая консолидация на графике образуется, когда рынок длительное время не может двинуться в каком-либо определенном направлении. Максимус отслеживает такие консолидации в прошлом, обозначает их на графике и в дальнейшем открывает сделки при пробитии границ этих консолидаций. Две зеленые черты сверху – консолидация бая, две красные черты снизу – консолидация селла. Белые черты – место определения консолидации. Если белых черт не видно, значит консолидация определилась по разворотным точкам (на евро-долларе это может быть 1.2500, 1.2600, 1.2700 и т.д.). Все просто.

Параметры. Как и в предыдущих версиях советника (следы в профиле), параметры исключительно те, которые требуются для работы:

extern int delay_open – задержка открытия сделки после последней торговой операции (1 – 15 мин., 2 – 30 мин. и т.д.);

extern int distance – расстояние от консолидации, после которого открывается сделка;

extern int period – период, после которого консолидации определяются заново (часов);

extern int range – минимальный диапазон между нижней и верхней консолидациями;

extern int risk – участвует в определении лота, чем больше значение тем меньше лот;

extern int stop_loss – стоплосс, изменять не рекомендуется;

extern int trail – трейлин-стоп, как правило значения те же что и для минимального диапазона.

Ограничения. Предложенный код:

работает только на демо-счете и только с евро-долларом опирается на глобальные переменные, которые нужно удалять перед началом сессии не включает ряд функций, которые требуются для завершения логики советника (автоматический расчет и компенсация возможного убытка, определение пиков по стандартному отклонению, автоматическая оптимизация для подбора новых торговых параметров, доливка, сделка «против шерсти», звуки и вывод ошибок) не исключает ошибок, посему даже с изменениями крайне не рекомендуется для запуска на реальных счетах подходит только для 5-значного депозита

Как работать. Новички форекса, лобовая атака – сразу нет. Ни один советник не выдерживает работу в течение года с одними и теми же параметрами. Ну, может и выдерживает, только денех что кот наплакал. Поэтому принцип работы сохраняется тот же, что описывался в других советниках по максимусу (следы в профиле). Вкратце еще раз. Оптимизация 1-1,5 тыс. вариантов на периоде 1-2 недели, выбор наиболее подходящих параметров и торговля с ними в течение следующей недели. График – часовой евро-доллар, при этом все расчеты ведутся по 15-минутному таймфрейму.

Задача. Обсудить предложенный принцип торговли от консолидаций. Хотелось бы услышать любые предложения в отношении усовершенствования консолидаций. Например, ниже приводится рисунок, на котором: 1) это консолидация где-то в нижней части долгосрочного тренда вверх и 2) это консолидация завершившегося тренда вниз. Это – разные консолидации. Возможно, есть смысл заложить в логику советника типизацию консолидаций и, например, открывать разные лоты по разным консолидациям. Просьба высказываться!

Еще. Писать в личку нет смысла, любое обсуждение только в ветке. Просить добавить работу с 4-значным депозитом, другими инструментами, без глобальных переменных, объяснить еще раз что такое консолидация и т.д. … я зевать начну.



