Ich habe beschlossen, die Grundlagen des Maximus Expert-Advisers zu veröffentlichen. Dies umfasst die Identifizierung von Konsolidierungen des Charts und Handel basierend auf diesen Konsolidierungen. Preis-Konsolidierung ist eine Marktsituation, in der die Preise zu keiner deutlichen Bewegung für eine Weile finden können. Maximus verfolgt solche Konsolidierungen in der Vergangenheit, zeichnet sie auf den Chart und eröffnet dann Positionen, wenn die Grenzen dieser Konsolidierungen gekreuzt werden. Die zwei grüne Linien definieren oben die Kauf-Konsolidierung (die können auch umgekehrt ein Verkauf werden), die zwei rote Linien definieren unten die Verkauf-Konsolidierung (die können ebenfalls umgekehrt zu einem Kauf werden). Weiße Linien beginnen und enden dort, wo eine Konsolidierung identifiziert wurde. Wenn Sie keine weiße Linien sehen, heißt das, es wurde eine Konsolidierung basierend auf Pivot-Punkte identifiziert (diese wären 1.2500, 1.2600, 1, 2700er etc für EURUSD). So einfach.

Parameter. Wie bereits in früheren Versionen des Beraters (Siehe mein Profil), nur die Parameter, die zur Arbeit benötigt werden:

delay_open – sobald dieser abgelaufen ist, kann eine neue Position eröffnet werden (1 - 15 Minuten, 2 - 30 Minuten usw.); die Zeit startet nach jeder Positionsöffnung;

Distanz – Points von der Konsolidierung, nach der eine Position eröffnet werden kann;



period - Erst nach Ablauf dessen, wird eine neue Konsolidierung gesucht (Stunden);



range - minimaler Bereich zwischen dem unteren und oberen Konsolidierungen;



risk - regelt die Lot-Größe; je höher der Wert, desto geringer ist die Lot-Größe;



stop_loss - sollte nicht geändert werden;



trail - sollte gleich dem Wert von 'range' sein.



Einschränkungen. Der obige code:

funktioniert nur auf einem Demo-Konto und nur mit EURUSD

verwendet Globale Variablen, die vor einem Neustart entfernt werden sollten

nicht enthalten sind eine ganze Reihe von Funktionen, die für das Abrunden der Logik des Advisers (automatischen Berechnung und Kompensation möglicher Verluste, Überwachung mittels der Standardabweichung, automatische Optimierung neuer Parameter, "add-on"-Angebote, "Umkehr" Strategien, Tonsignale und Fehlerbehandlung) optimal sein sollten

enthält eine Reihe von vorsätzlichen Fehlern, es DARF also NICHT, auch nicht modifiziert, auf live-Konten verwendet werden

kann nur verwendet werden ab einem 5-stelligen Saldo



Verwendungsmethode. Für Forex-Neulinge mit einem einfachen "Wird-Schon-Werden"-Taktik wird es nie funktionieren. Kein Adviser läuft nicht ein Jahr nach einem 3-Jahres-Test mit den gleichen Parametern. Selbst wenn er das könnte, wird sich der Gewinn der Null nähern. So die grundlegende Vorgehen ist die gleiche, wie es für andere Versionen von Maximus (mehr dazu in meinem Profil) beschrieben wurde. Zusammenfassung. Optimierung von 1-1500 Optionen im Zeitraum von 1-2 Wochen, Auswahl der profitabelsten Optionen und handeln sie diese für die nächsten Woche. H1 Chart von EURUSD, alles wird auf dem 15min Zeitrahmen berechnet.



Brainstorm. Mein Ziel ist eine Diskussion über das Handeln auf Basis dieser Konsolidierung. Wir freuen uns auf Anregungen zur Verbesserungen der Strategie der Konsolidierung. Zum Beispiel, das Bild zeigt: 1) eine Konsolidierung irgendwo in den unteren Teil eines langfristigen Trends und 2) eine Konsolidierung eines Abwärtstrends, der zu Ende gegangen ist. Dies sind verschiedenen Arten der Konsolidierungen. Vielleicht macht eine Art von Typisierung Sinn, so dass je nach Typ der Konsolidierung unterschiedliche Lot-Größen verwendet werden. Bitte sagen Sie mir, was Sie denken!



Anm. Ich werde keine interne Nachrichten lesen, eine Diskussion sollte sich offen auf dieser Seite entwickeln. Wenn Sie mich um Änderungen bitten wie, für kleinere Konten, andere Instrumente, ohne Globale Variablen zu arbeiten, erneut erklären, was Konsolidierung ist, etc etc, werde ich einem tiefen Gähnen anheim fallen.



