VR---MOVING-AVERAGE - индикатор для MetaTrader 4
Просмотров:
- 6137
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Описание:
Улучшенная версия стандартного индикатора Moving Average, теперь на часовом таймфреме вы можете видеть скользящие средние старших таймфремов.
Индикатор интересен тем что в нем встроена защита от переименовывания.
