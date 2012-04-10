CodeBaseРазделы
Индикаторы

VR---MOVING-AVERAGE - индикатор для MetaTrader 4

Vladimir Pastushak | Russian English Español Deutsch Português
Опубликован:
Обновлен:
Описание:

Улучшенная версия стандартного индикатора Moving Average, теперь на часовом таймфреме вы можете видеть скользящие средние старших таймфремов.

Индикатор интересен тем что в нем встроена защита от переименовывания.

