VR---MOVING-AVERAGE - Indikator für den MetaTrader 4

Vladimir Pastushak | German English Русский Español Português
Ansichten:
795
Rating:
(7)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Eine verbesserte Version des normalen gleitenden Durchschnitts, der nun auf dem stündlichen Zeitrahmen, können Sie nun auch die gleitende Durchschnitte höherer Zeitrahmen sehen.

Der Indikator ist interessant, weil er gegen eine Umbenennung geschützt ist.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/10685

