VR---MOVING-AVERAGE - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 795
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Eine verbesserte Version des normalen gleitenden Durchschnitts, der nun auf dem stündlichen Zeitrahmen, können Sie nun auch die gleitende Durchschnitte höherer Zeitrahmen sehen.
Der Indikator ist interessant, weil er gegen eine Umbenennung geschützt ist.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/10685
