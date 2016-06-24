Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
VR---MOVING-AVERAGE - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 863
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Uma versão melhorada do indicador padrão Moving Average, agora com qualquer quantidade de minutos você pode ver médias móveis em timeframe de maior tempo.
O indicador é interessante porque tem uma proteção built-in contra a renomeação.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/10685
O script (na ausência de comunicação) varrerá novamente o servidor, verificará página por página do histórico, emulando os ticks para os indicadores e experts.Ideal ZigZag
Zigzag muito rápido. Picos não suspensos. Não existem picos ruins. Designado para uso em EA. Recuperação dos picos otimizados
Um conjunto de scripts para instalar e trabalhar com Gann tipo leque. Um leque personalizado com ângulos corretos e escala insensível.Bollinger MA Price
O indicador Bollinger Bands com possibilidade de estabelecer a média móvel, preço aplicado e desvio como um valor duplo.